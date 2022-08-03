В Казахстане заявили, что для газификации регионов потребуется до 10 млрд кубов газа из России

3 авг. 15:05

Для газификации северо-востока Казахстана может потребоваться до 10 млрд кубометров российского газа, сообщил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков.

Он напомнил, что вопрос газификации северной и восточной частей поднимался неоднократно.



"По объему - первый этап: порядка четырех миллиардов кубических метров газа с возможностью увеличения примерно до семи. Давайте округлим, скажем, до 10 млрд кубометров, потому что, скорее всего, придется многие станции угольные, которые там расположены, переводить на газ тоже", - цитирует его Sputnik Казахстан.

При этом Акчулаков отметил, что в ценовом вопросе Казахстан рассчитывает на цену, которая была бы "приемлемой для потребителей".

"Сегодня, вы знаете, наиболее большие цены - это юг и город Нур-Султан. Наверное, примерно на этом уровне, то есть на уровне предельных максимальных цен, действующих на территории Республики Казахстан, потому что это импортный газ. Но для этого еще предстоит провести переговоры и договориться", - подчеркнул министр.