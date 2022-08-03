Власти Риги планируют уничтожить памятник Освободителям города

3 авг. 14:43

Власти Риги продолжают борьбу с советскими памятниками: они планируют полностью уничтожить после сноса памятник Освободителям Риги, - заявил сегодня мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.

"Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован", - рассказал он в эфире телеканала LTV, передает РИА Новости.

Ранее парламент Латвии остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.

Напомним, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской военной операции на Украине.