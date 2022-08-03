Житель Казахстана спас трех тонувших девушек

3 авг. 14:21

На Капчагайском водохранилище 53-летний мужчина спас трех девушек, которые тонули в воде.

Он вместе с семьей приехал на отдых, где во время купания в 50 метрах от него раздались крики о помощи. Доплыв, мужчина увидел трех девушек, которые в этот момент тонули.

Как сообщил Sputnik Казахстан спаситель Александр, одна из тонувших девушек даже ушла под воду. Девушки вцепились в него мертвой хваткой, тем самым они не позволили уйти под воду вслед за ушедшей подругой.

"Поддерживаю обоих и понимаю, что для них я сейчас единственная соломинка. А третья девочка уже перестала сопротивляться, медленно погружаясь в пучину. В этот момент я понял, что есть еще секунд пять, не больше. Позже просто не смогу отыскать ее на глубине", - сказал он.

Он ухватил под водой девушку за руку, и еще с двумя висевшими на нем Александр выбрался на берег. Девушка смогла прийти в себя после искусственного дыхания.

При этом в пресс-службе департамента по ЧС Алматинской области заявили, что узнали о спасении девушек только в соцсетях и предоставят героя к ведомственной награде.