Почему Армен Григорян заблуждается: разбор трехстороннего Заявления

3 августа омрачилось очередным обострением ситуации в Карабахе. Согласно утреннему сообщению министерства обороны Азербайджана, в результате огня, открытого со стороны армянских незаконных вооруженных формирований, был убит 18-летний солдат-срочник Анар Казимов. МИД Азербайджана обозначил инцидент как "грубое нарушение трехстороннего Заявления" от 9-10 ноября 2020 года, возложив ответственность за его последствия на военно-политическое руководство Армении.

На этом непростом фоне еще больше накалило обстановку заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, по праву считающегося одним из приближенных Никола Пашиняна и его "говорящей головой" по вопросам внешней политики и безопасности. Так, Григорян заявил, что предполагаемое требование официального Баку об организации движения по другому маршруту вместо Лачинского коридора неправомерно. По словам Григоряна, согласованного плана альтернативного маршрута, как это прописано в трехстороннем Заявлении, на данный момент нет. "В любом случае Армения не давала согласия на какой-либо план, поэтому требование Азербайджана неправомерно", - заявил секретарь армянского Совбеза. При этом он напомнил, что "Республика Армения уже предложила согласовать и подписать план в трехстороннем формате и двигаться вперед в соответствии с согласованным графиком и дорожной картой".

Согласно трехстороннему Заявлению, маршрут должен быть согласован в течение трех лет с момента подписания, то есть до 9 ноября 2023 года.

На первый взгляд, заявление Армена Григоряна может показаться логичным – в конце концов, до фактического перехода на альтернативную Лачинскую дорогу "в запасе" у Армении вроде бы есть время до 9 ноября 2023 года. Но если внимательно прочитать содержание трехстороннего Заявления, то все не так однозначно. Так, в статье 3 соглашения говорится буквально следующее: "В течение трех лет будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута". При этом в тексте соглашения не указывается, какой из сторон данный план будет определен.

Учитывая то, что Лачинский район является международно признанной территорией Азербайджана, логично, что определение маршрута новой дороги по своей собственной территории – исключительно прерогатива официального Баку.

То есть, согласие или несогласие Армении в этом вопросе никакой роли не играет. Более того, выражение "в течение трех лет" не тождественно выражению "по истечении трех лет". "В течение трех лет" – это может быть и за полтора года. Что, собственно, Азербайджан и сделал, построив для армянского населения новую дорогу за свои бюджетные средства.

Если же рассматривать вопрос в более широком контексте, то нельзя не отметить, что до сих пор не налажено "беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов" из Азербайджана в Нахчывнскую автономную республику по территории Армении (статья 9-я трехстороннего Заявления). Между тем, Лачинская дорога продолжает функционировать. Также с территории Карабаха не были выведены армянские вооруженные формирования, хотя это должно было быть сделано параллельно с развертыванием российских миротворческих сил (статья 4-я). То, что ВС Армении все еще находятся в Карабахском регионе Азербайджана, в своем недавнем интервью официально подтвердил тот же Армен Григорян.

Таким образом, позиция Еревана с дипломатической точки зрения довольно уязвима, а заявление Армена Григоряна лишь способствует дальнейшей эскалации. С учетом того, что военный потенциал Азербайджана в разы превосходит возможности Армении, подобная политика попахивает авантюризмом. Что, впрочем, и без того стало визитной карточкой правительства Никола Пашиняна.