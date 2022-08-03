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На Кубани появился комплекс по утилизации медицинских отходов

На Кубани появился комплекс по утилизации медицинских отходов

Комплекс термического обезвреживания и утилизации медицинских отходов мощностью 7 тонн в сутки возвели в хуторе Копанском, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Мощность комплекса - до 300 кг/час, в среднем до 7 т в сутки. Автотранспорт и специализированные контейнеры на объекте очищают и дезинфицируют", - указано в сообщении.

Уточняется, что в состав комплекса входит нескольких ключевых точек: административный корпус, холодильная камера, бокс-помывочная, бокс хранения контейнеров, котельная и очистные сооружения.

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