На Кубани появился комплекс по утилизации медицинских отходов

3 авг. 14:12

Комплекс термического обезвреживания и утилизации медицинских отходов мощностью 7 тонн в сутки возвели в хуторе Копанском, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Мощность комплекса - до 300 кг/час, в среднем до 7 т в сутки. Автотранспорт и специализированные контейнеры на объекте очищают и дезинфицируют", - указано в сообщении.

Уточняется, что в состав комплекса входит нескольких ключевых точек: административный корпус, холодильная камера, бокс-помывочная, бокс хранения контейнеров, котельная и очистные сооружения.