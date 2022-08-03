Нэнси Пелоси из Тайваня направилась в Южную Корею

3 авг. 13:50

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее делегации сегодня в 18:01 (13:01 мск) вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань и взял курс на столицу Южной Кореи Сеул.

Перед этим шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской военной базы на Окинаве, - пишет РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

В целом первый с 1997 года визит спикера палаты представителей США на остров визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут, однако настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться после отлета американской чиновницы, - пишет Washington Post.

В МИД КНР уже заявили, что решительные меры в ответ на ее визит еще впереди.

Уже известно, что Китай с завтрашнего дня вводит ограничения на полеты в шести районах вокруг всего Тайваня, где пройдут военные учения, однако, как полагают эксперты, под видом маневров Пекин может ввести полную блокаду острова.

Напомним, Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань накануне вечером, сегодня она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь.