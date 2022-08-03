МИД Азербайджана: вся ответственность за обстрел территорий Азербайджана лежит на руководстве Армении

3 авг. 13:33

Вся ответственность за инцидент, произошедший на территории Азербайджана, лежит на политическом и военном руководстве Армении, которая до сих пор не вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства в связи с обстрелом позиций подразделений азербайджанской армии незаконными армянскими вооруженными формированиями на азербайджанской территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

"Согласно сообщению министерства обороны Азербайджана, члены незаконных армянских вооруженных формирований на азербайджанской территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, сегодня утром подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на лачинском направлении. В результате военнослужащий срочной действительной военной службы Кязимов Анар Рустам оглу получил пулевое ранение и стал шехидом", напомнили в МИД страны, отметив, что азербайджанская сторона неоднократно заявляла о том, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с территории Азербайджана.

"Произошедший сегодня кровавый инцидент еще раз свидетельствует о том, что Армения грубо нарушает трехстороннее заявление, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников.

Вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на политическом и военном руководстве Армении, которая до сих пор не выводит незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства.

Мы и впредь будем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности территории Азербайджана и целостности его границ", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.