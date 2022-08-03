Российский "Союз" выведет на орбиту спутник для Ирана

3 авг. 13:22

С казахстанского космодрома Байконур в космос отправится ракета-носитель "Союз", которая выведет на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", созданный российскими предприятиями по заказу Ирана, - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"На 9 августа 2022 года с космодрома Байконур планируется пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которым предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" по заказу Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"Хайям" разработан и изготовлен на предприятиях, входящих в подразделения "Роскосмоса", уточнили в госкорпорации, добавив, что помимо иранского спутника в качестве попутной нагрузки на орбиты будут выведены 16 малых аппаратов, созданных ведущими российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями: все они предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий межспутниковой связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.