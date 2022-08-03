Керчь и Москву свяжет дополнительный поезд

3 авг. 13:19

Дополнительный поезд Керчь - Москва назначен из-за возросшего спроса на пассажирские перевозки между полуостровом и столицей, информирует пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

Уточнятся, что состав будет курсировать через день с 11 августа по 10 сентября 2022 года. "Для удовлетворения спроса на билеты из Крыма назначен еще один дополнительный поезд №587/588 сообщением Керчь – Москва", - указано в сообщении.

Стало известно, что из Москвы дополнительный поезд выполнит первую поездку 15 августа. В поезде будут купейные и плацкартные вагоны.

По словам гендиректора транспортной компании "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова, благодаря запуску этого поезда в продажу дополнительно поступит не менее 14,5 тыс мест.