МИД России: конструктивного сотрудничества России и Запада больше не будет

3 авг. 13:04

Эпоха конструктивного взаимодействия России с западными странами бесповоротно прошла вне зависимости от исхода спецоперации на Украине, - говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, опубликованной на сайте журнала "Международная жизнь".

"Независимо от продолжительности и исхода специальной военной операции РФ на Украине уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена", - отметил Дробинин, передает ТАСС.

Нынешняя ситуация дает уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы "дружественного поглощения", из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года.

"Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет", - заключил дипломат.