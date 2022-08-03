"Газпром" может газифицировать северные и восточные регионы Казахстана

3 авг. 12:43

Российская энергетическая компания "Газпром" и казахстанская национальная компания QazaqGaz ведут переговоры об условиях возможной газификации северных и восточных регионов республики. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

По его словам, поставки газа из России являются наиболее целесообразными с экономической точки зрения. "Такие переговоры мы ведем с компанией "Газпром" на уровне компании QazaqGaz. Предварительные переговоры на уровне ведомств мы провели, сегодня идет отработка технических условий", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что на первом этапе планируется поставить около 4 млрд кубометров газа с возможностью увеличения до 7-10 млрд кубометров, так как угольные станции этих регионов возможно придется переводить на газ, передает ТАСС.