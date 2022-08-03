МИД РФ: страну интересует сотрудничество со всеми соседями

3 авг. 12:33

Россия заинтересована во взаимодействии со всеми соседями, но не ценой односторонних уступок, указано в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина.

"Российским интересам, безусловно, отвечает конструктивное взаимодействие со всеми соседями, в том числе в Евро-Атлантике. К этой цели нужно стремиться. Но не ценой односторонних уступок - тем более уступок тем, кто открыто объявляет Россию главной угрозой, о чем говорится в Стратегической концепции НАТО, принятой в конце июня 2022 года на саммите в Мадриде, - говорится в публикации, размещенной на сайте журнала "Международная жизнь".

Далее Дробинин отметил, что в таких условиях сотрудничество с недружественными государствами возможно только на разовой, транзакционной основе. "Оно может осуществляться лишь там, где это выгодно России и где не существует приемлемой альтернативы", - указал директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ.