Туристы из Турции и Казахстана чаще всего путешествуют по России

3 авг. 12:26

С апреля по июнь 2022 года почти 4 тыс граждан Турции и 2,3 тыс жителей Казахстана посетили Россию с туристическими целями, сообщает пресс-служба АТОР.

Тройку лидеров в этом списке замкнул Иран, откуда было совершено две тыс визитов. Далее идут Германия (1,8 тыс) и Узбекистан (1,6 тыс).

При этом, туроператоры не заметили роста числа туристов из этих стран и считают, что значительная часть гостей приезжали с деловыми целями.

Как отметили в АТОР, въездной туристический поток в Россию в прошлом квартале составил почти 24 тыс. Количество визитов в страну сократилось почти в два раза по сравнению с 2021 годом (51 тыс гостей) и в 63 раза по сравнению с 2019 годом, когда около 1,5 млн иностранцев посетили Россию.

В ассоциации добавили, что ограниченность авиаперевозок и связанные с блокировкой платежных систем санкции являются главными факторами, которые мешают иностранцам приехать в Россию. "Фактически туристам не на чем лететь к нам, невозможно воспользоваться иностранными картами VISA и Mastercard. Восстановить сектор въездного туризма сейчас, скорее всего, не поможет даже электронная виза", - заключили в АТОР.