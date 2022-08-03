На Иссык-Куле стартовали учения сил ОДКБ

3 авг. 12:24

Сегодня в в Иссык-Кульской области Кыргызстана стартовали тактические учения "Кобальт-2022" с участием спецподразделений из государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), - сообщили в пресс-службе организации.

В ходе учений войска спецназначения государств ОДКБ будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, перекрывать каналы контрабанды наркотиков, находить схроны, лаборатории по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению, - передает Sputnik Казахстан.

В свою очередь подразделения МЧС отработают задачи по ликвидации последствий, возникших в ходе антитеррористической операции.

Также пройдет командно-штабная тренировка по вопросам планирования спецоперации, организации взаимодействия и управления разнородными силами и средствами.

Учения продлятся до 5 августа.