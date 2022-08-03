Коммунальщики Грозного отключили от газоснабжения почти 600 домов

3 авг. 12:07

Сегодня в Грозном без газа до вечера остались жители 580 домов, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Подачу "голубого топлива" с 8.00 до 17.00 приостановили из-за монтажа арочного перехода на надземном газопроводе. От газоснабжения временно отключены 500 частных и 80 многоквартирных домов, а также радиотелецентр, отдел ГАИ и собачий питомник, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, накануне во всем Висаитовском районе Грозного не было воды из-за переврезок, - сообщалось в телеграм-канале городского водоканала.