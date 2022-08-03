В Германии заявили, что использование СП-2 не имеет разумного смысла

3 авг. 11:52

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею использования "Северного потока 2" поставок газа в Европу.

По словам немецкого лидера, Россия обладает другими возможностями для поставок.

"Мы прекратили процесс сертификации "Северного потока 2" по веским причинам... Есть достаточно мощностей у газопровода, нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам в Европе", - цитирует Шольца РИА Новости.

Канцлер при этом подчеркнул, что использование "Северного потока 2" "не имеет разумного смысла".