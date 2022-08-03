В Армении заявили о недоборе в вузы

3 авг. 11:46

Порядка 16 тыс платных и бесплатных мест в коммерческих и государственных вузах Армении остались вакантными, сообщила начальник департамента высшего и послевузовского образования МОНКС Лусине Григорян.

Так, она отметила, что всего на сдачу единого госэкзамена было заявлено 13 887 абитуриентов, однако сдали его 11 587. По этапам двух конкурсных туров в разные вузы поступили в общей сложности 9 729 абитуриентов.

"Армянские вузы в этом году предоставили 22 тысячи платных и бесплатных мест. Примечательно, что вакантными остались и бесплатные места: в частности, из 1900 доступных заняты только 1670", - приводит слова собеседницы Sputnik Армения.

Григорян уточнила, что из предоставленных коммерческими вузами 7500 мест занято лишь 131. По ее словам, самыми востребованными, как и в прошлые годы, среди абитуриентов оказались такие направления, как юриспруденция, стоматология, лечебное дело, общественное управление, международные отношения, прикладная математика.