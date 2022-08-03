В Турции начался досмотр первого сухогруза с украинским зерном

3 авг. 11:45

Утром 3 августа в Стамбуле начался досмотр первого судна с украинским зерном. Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством национальной обороны Турции в социальных сетях.

"Совместная инспекционная группа приступила к мероприятиям по проверке на судне Razoni, которое находится на якорной стоянке у пролива Босфор со стороны Черного моря", - приводит заявление ведомства ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа, а накануне вечером он прибыл в Стамбул.