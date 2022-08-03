Армянские НВФ снова обстреляли Лачинский район Азербайджана

3 авг. 11:33

Сегодня утром члены незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района, - говорится в сообщении министерства обороны страны на его официальном сайте.

"В результате, от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы – солдат Казымов Анар Рустам оглу.

Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего!", - известили в оборонном ведомстве страны.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты соответствующие меры.