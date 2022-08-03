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Армянские НВФ снова обстреляли Лачинский район Азербайджана

Армянские НВФ снова обстреляли Лачинский район Азербайджана

Сегодня утром члены незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района, - говорится в сообщении министерства обороны страны на его официальном сайте.

"В результате, от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы – солдат Казымов Анар Рустам оглу.
Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего!", - известили в оборонном ведомстве страны.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты соответствующие меры.

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