В Узбекистане назвали число людей, получивших гражданство

3 авг. 11:29

Более 72 тыс жителей без гражданства получили гражданство Узбекистана за два года, сообщает Главное управлении миграции и оформления гражданства МВД республики.

Выдаче способствовало принятие 13 марта 2020 года новой редакции закона "О гражданстве Республики Узбекистан" и введение института "признания гражданства".

По данным ведомства, с 2019 года свыше 6,18 млн граждан выдали биометрические паспорта для выезда за границу.

Помимо этого, с 1 января прошлого года выдано более 1 млн 500 тыс ID-карт гражданам Узбекистана и людям без гражданства.

Также в управлении добавили, что гражданам 57 стран разрешили въезд в Узбекистан на основе электронной визы, а граждане 76 стран смогут пребывать в Узбекистане без визы до 30 дней.