3 авг. 11:00

Официальному Берлину необходимо отказаться от "бессмысленной санкционной политики" против России, чтобы избежать энергетической катастрофы, - заявил лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупала, пишет немецкое издание Freie Welt ("Свободный мир").

"Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока - 2" не должен быть табу", - выразил уверенность политик, осудив план правительства по распределению газа, который должен вступить в силу 1 октября. На потребителей нельзя перекладывать дополнительные расходы газовых концернов, которым неожиданно пришлось закупать дорогие альтернативы российскому голубому топливу.

О том, что ради снижения финансовой нагрузки на европейцев Германии следует как можно скорее запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2", заявил в интервью немецкому журналу Stern ("Звезда") и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Открытие трубопровода может проще всего решить острую проблему нехватки топлива в стране, - поведал он.

"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств", - пояснил Шредер, осудив отказ нынешних властей от проекта и предупредив их о грядущих последствиях, среди которых в первую очередь - снижение уровня жизни населения.

"Многим людям, которым уже приходится считать каждый цент, будет еще тяжелее. И тогда в Германии спросят: почему мы вообще обходимся без газа из газопровода "Северный поток - 2"? Почему?" - добавил он, напомнив: немецкая промышленность сильно зависит от топлива, и из-за газового дефицита страна вскоре может оказаться в беспрецедентной ситуации, когда Федеральному сетевому агентству придется решать, кто из промышленников получит газ, а кто - нет.

Ранее издание DWN написало, что нынешний энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики. Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.