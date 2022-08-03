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МИД Казахстана: в рамках сделки ОПЕК+ стоит вопрос об увеличении добычи нефти

МИД Казахстана: в рамках сделки ОПЕК+ стоит вопрос об увеличении добычи нефти

Участники сделки ОПЕК+ могут рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Сегодня цена нефти - вокруг 100 долларов, цена очень хорошая. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы увеличить добычу [нефти], чтобы не перегреть спрос", - сказал он на брифинге в среду

"Мое мнение такое, что мы пока доработаем, консультации проведем, будем по обстановке смотреть, как сложится ценообразование, и примем решение - дальше продолжать или продолжать дальше в другом формате", - приводит слова Акчулакова ТАСС.

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