Крымский парк миниатюр пополнят памятники Донбасса и Луганска

3 авг. 10:38

Крымский парк миниатюр в Бахчисарае в скором времени дополнят новой экспозицией уменьшенных копий известных памятников и архитектурных зданий ЛНР, ДНР и Запорожья, - сообщил директор парка Виктор Жиленко.

"Действующую экспозицию мы дополним копиями известных памятников и архитектурных зданий с освобожденных территорий Украины. Первой уменьшенной копией, которая появится в парке-миниатюр, станет памятник Богдану Хмельницкому в запорожском Мелитополе. Установят копию памятника Богдану Хмельницкому рядом с копией Графской пристани Севастополя", - рассказал Жиленко, передает РИА Новости.

Также в парке-миниатюр появятся копии памятников и архитектурных зданий городов ДНР и ЛНР.

Напомним, Бахчисарайский парк миниатюр - парк-музей под открытым небом. В нем демонстрируют уменьшенные копии архитектурных сооружений полуострова.