В 40% сел Казахстана отсутствует центральный водопровод

3 авг. 10:26

Центрального водопровода по-прежнему нет в 40% казахстанских сел, передает "Хабар 24".

При этом, как отметил глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, питьевой водой обеспечено 96% казахстанцев.

Его заявление вызвало недопонимание в обществе, так как жалобы на отсутствие водоснабжения только увеличиваются. Как оказалось, министр посчитал, что почти все жители страны обеспечены водой в той или иной степени через колодцы, подвоз или собственные скважины.

"Водоснабжение там… Если есть местное месторождение, то хорошо. Если нет, то люди оттуда уезжают. У нас каждый год сколько-то сел упраздняется", - заявил глава департамента регионального развития Миннацэкономики Даурен Жамбайбек, добавив, рациональнее переселять людей в крупные села, чем проводить к ним водопровод.