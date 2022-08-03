МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре

3 авг. 10:09

Уже с сегодняшнего дня, 3 августа, в столице ожидается сильная жара: воздух прогреется до 30-33 градусов, - предупреждает столичный главк МЧС РФ.

"По информации синоптиков Росгидромета в дневные часы 3-6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-33 градуса тепла", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует жителям и гостям столицы быть осторожными и внимательными - избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.