Кавазашвили рассказал о том, что будет делать "Спартак" в Европе

3 авг. 10:08

Бывший вратарь московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, что ждет российских игроков красно-белых в европейских чемпионатах.

"Ни один из российских игроков "Спартака" не готов к Европе. Они по своей подготовке и выступлению намного слабее. В Европу могут поехать отдохнуть, но не играть. Хотя, если только во вторую лигу", - выразил мнение он в беседе с "Чемпионат.com".

Далее он отметил, что не видит ни одного футболиста, который смог бы выступать в высшем дивизионе европейских чемпионатов. "Если бы они были достойны, то давно бы пригласили", - добавил Кавазашвили.