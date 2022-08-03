В США рассказали о выдающемся экономическом развитии Азербайджана

3 авг. 9:56

Американский политолог Питер Тейс сообщил, что Азербайджан на глобальном уровне показал выдающееся экономическое развитие, в то время как крупные страны серьезно страдают от рецессии и инфляции.

Он считает, что Азербайджан должен являться примером достижения экономического роста, несмотря на кризис в области общественного здравоохранения и другие вызовы. По его словам, другие страны обязаны рассмотреть пример Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

"Нахчыван в Азербайджане является территорией номер один в мире с наибольшим количеством гидроэлектростанций и солнечных электростанций на душу населения, а также исключительной моделью использования возобновляемых источников энергии и улучшения жизни граждан. Азербайджан – страна с такими макроэкономическими показателями, которые приносят процветание всему региону", - цитирует его Trend.

Кроме того, американец подчеркнул, что внешняя политика Азербайджана играет ключевую роль в продвижении иностранных инвестиций в страну.

"Внешняя политика Азербайджана имеет жизненно важное значение для прогресса и экономического роста страны, включая впечатляющие крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются в Азербайджане благодаря активным дипломатическим кадрам, работающим под руководством Ильхама Алиева", - подытожил он.