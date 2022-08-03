Россиян предупредили о новых вариантах "омикрона"

3 авг. 9:45

С приходом новых вариантов "омикрона" в летний период риск заражения коронавирусом вырос, - сообщает сайт Роспотребнадзора.

"С приходом новых подвариантов штамма "омикрон" в Россию риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности - при плохом самочувствии избегать контакта с окружающими, не заниматься самолечением, а при симптомах болезни обратиться за медицинской помощью", - подчеркнули в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

В местах массового скопления людей Роспотребнадзор рекомендует использовать маски для уязвимых категорий населения, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Защититься от тяжелого течения болезни можно с помощью вакцинации, прививаться рекомендуется каждые полгода, - добавили в ведомстве.

Во многих странах мира обнаружили новую разновидность омикрон-штамма "кентавр". Ученые связывают с ней новую волну COVID-19 по всему миру. В России также отмечается рост заболеваемости, но он не носит взрывной характер.