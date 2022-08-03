В Баку установлена казахская юрта

3 авг. 9:39

На приморском бульваре Баку установлена казахская юрта, в которой появится информационно-туристический центр "Welcome to KZ", сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Юрта установлена в рамках празднования установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном. В ней также планируется провести две выставки.

Как отметили в ведомстве, жители Баку смогут "познакомиться с казахскими традициями, посмотреть видеоролики, послушать мелодии и попробовать национальные блюда страны Великой Степи, окунуться в мир древних кочевников и получить сувениры на память".

В выставку войдут стенды о ярких достопримечательностях республики: горнолыжный курорт "Шымбулак", космодром "Байконур", центр соколиной охоты "Кыран" с живым соколом и миром виртуальной реальности охоты с соколом, торгово-развлекательный центр Esentai Mall, туристические направления авиакомпании Air Astana.

Кроме того, Алматы, Шымкент, Алматинская, Туркестанская и Мангистауская области представят посетителям свой туристический потенциал, проведут культурные, концертные и развлекательные программы.

Стоит добавить, что данные мероприятия будут проводиться при поддержке посольства Казахстана, туристической фирме Discover Almaty, авиакомпании Air Astana и торгового дома Казахстана в Азербайджане.