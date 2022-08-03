Росавиация снова продлила ограничение полетов в аэропорты юга России

3 авг. 9:23

В России продлен режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны, - сообщает Росавиация.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 11 августа", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Напомним, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.