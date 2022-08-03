Шрёдер прокомментировал решение Меркель о членстве Украины в НАТО

3 авг. 9:23

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о том, что экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель и занимавший в то время пост министра иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приняли "мудрое решение" на саммите НАТО в 2008 году о недопущении вступления Украины в альянс.

"Членство Украины в НАТО - благо, кто этому помешал на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер", - сказал он в интервью изданию Stern.

"Это было мудрое решение, и даже господин [президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как у Австрии", - добавил Шрёдер.