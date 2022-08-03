СМИ: в Стамбуле готовится к досмотру судно с украинским зерном

3 авг. 9:10

В ближайшее время в Стамбуле начнется досмотр первого судна с украинским зерном, который проведет делегация из 20 человек, - передает турецкий телеканал NTV.

Сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне прибыл в Стамбул накануне вечером из Одессы. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря.

"Досмотр проведет делегация из 20 человек в составе представителей из Турции, РФ, Украины и ООН. После досмотра судно продолжит путь в Ливию. Досмотр начнется в ближайшие часы", - передал телеканал, сообщает РИА Новости.

Напомним, гуманитарная операция по вывозу украинского зерна была спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.