"Динамо" усилится израильским полузащитником

3 авг. 8:34

Московское "Динамо" подпишет контракт с полузащитником "Маккаби" Нетанья Эденом Карцевым. Об этом сообщил агент футболиста Ави Нимни.

"Да, Карцев правда перейдет в московское "Динамо". Мы ведем переговоры", - цитирует его Sports.ru.

При этом Нимни отметил, что соглашение может быть подписано уже 3 августа.

По данным Sport5, столичный клуб заплатит за трансфер 22-летнего хавбека 2,6 млн евро. Контракт будет рассчитан на 3 года. Карцев будет зарабатывать в "Динамо" примерно 500 тыс евро за сезон.

Напомним, в прошлом сезоне Карцев провел 24 матча за "Маккаби" во всех турнирах. На его счету 3 матча за сборную Израиля и 15 игр за молодежную команду.