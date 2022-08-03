Представители Швеции, Финляндии и НАТО проведут встречу для обсуждения заявки в НАТО

3 авг. 7:28

Швеция, Финляндия и Турция запланировали провести еще одни переговоры. Об этом заявила министр иностранных дел королевства Анн Линде.

"Вскоре у нас будет еще одна встреча", - сказала она в интервью газете Dagens Nyheter.

По словам Линде, на встрече стороны планируют обсудить ратификацию заявки северных стран на вступление в НАТО.

Она подчеркнула, что в Швеции по-прежнему надеются на ратификацию заявки парламентом Турции. "Мы еще не назначили дату (встречи – прим. ред.), но надеемся, что правительство Турции передаст парламенту ратификацию шведской и финской заявок", - цитирует Линде ТАСС.

Глава шведского внешнеполитического ведомства добавила, что турецкий парламент ушел на каникулы до октября, так что до этого с членством мало что может произойти.

Напомним, в июне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум, позволяющий начать процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Стороны договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом, в том числе противодействовать запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и передать ее лидеров Анкаре.