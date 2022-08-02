В Минэнерго Турции надеются, что первый реактор АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию в 2023 году

2 авг. 23:55

Минэнерго Турции надеется, что разногласия между компанией "Аккую нуклеар", возводящей первую в стране АЭС "Аккую", и компанией Titan 2-IC Ictas не скажутся на реализации важнейшего для страны проекта в энергетической сфере

"Наше министерство на фоне резонанса в обществе в связи с разногласиями, возникшими между компанией "Аккую нуклеар" и консорциумом Titan 2-IC Ictas, предприняло необходимые инициативы", - сказано в заявлении министерства.

В релизе также сказано, что Минэнерго выступает за защиту прав участников проекта и его своевременную реализацию. "Надеемся, что первый реактор АЭС, как это предусмотрено проектом, будет введен в эксплуатацию в 2023 году", - приводит сообщение министерства ТАСС.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что "Аккую нуклеар" аннулировала контракт с местной компанией Titan 2-IC Ictas, являющейся генеральным подрядчиком строительства АЭС. Турецкая фирма в связи с этим заявила, что собирается оспорить в суде решение российской компании.