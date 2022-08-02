Ростов стал одним из наиболее культурных городов России

2 авг. 22:56

Ростов-на-Дону вошел в топ-10 самых культурных городов России - такие результаты дал опрос, проведенный сервисом "Работа.ру".

Первое место заняла культурная столица Санкт-Петербург (57% опрошенных), второе - Москва (39%), на третьей строчке оказался Новосибирск (33%). "бронзу" своеобразного рейтинга получила Москва. Также в пятерку вошли Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

В первой пятерке также оказались Екатеринбург и Казань.

Во второй половине десятки самых культурных городов - Калининград (27%), Нижний Новгород (27%), Владивосток (25%), Ростов-на-Дону и Тюмень (по 19%). Плюсами Ростова проголосовавшие за него респонденты назвали доступность высшего образования, характерные особенности горожан и богатое историческое наследие.