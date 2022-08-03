Ватикан - союзник мусульман

В сентябре папа римский Франциск отправится в Казахстан, чтобы принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. В Нур-Султане у главы Святого престола также запланирована встреча с президентом страны.

В июле 85-летний Франциск успел побывать в Канаде, а 1 августа принимал в своей резиденции президента Фиджи. Практически все мировые лидеры, вне зависимости от религии, цвета кожи и национальности стремятся попасть на аудиенцию к папе римскому, а влияние Ватикана на международную политику и предпринимаемые им дипломатические усилия невозможно переоценить. Какова же роль Ватикана в современном мире?

Ватикан - это территория Святого престола, который стал суверенным субъектом с 1929 года после заключения Латеранских соглашений с Королевством Италия. Однако история Ватикана началась гораздо раньше: тысячу семьсот лет назад. В 326 году на месте, где предположительно был похоронен Святой Петр, началось строительство первой базилики. После нескольких веков гонений на христиан власть епископов укрепилась, и к VII веку их авторитет не уступал власти фактических правителей. В 752 году была образована Папская область - независимое государство, просуществовавшее до 1929 года. На протяжении многих веков глава Папской области, папа римский, имел огромное влияние на события, происходящие в мире: папа Урбан II инициировал первый крестовый поход, Климент VII запретил Генриху VIII разводится, тем самым спровоцировав создание Церкви Англии, Иоанн XXIII был одним из посредников, сумевших остановить Карибский кризис, а нынешний глава Святого престола Франциск успел совершить 37 международных визитов.

Влияние папы римского объясняется в первую очередь тем, что католики по всему миру признают его власть. На сегодняшний день на планете 1,3 млрд человек - католики, то есть больше одной восьмой населения Земли, католицизм представлен на всех континентах и практических во всех странах. Святой престол имеет право устанавливать дипломатические отношения, и сегодня 183 страны в мире поддерживают связи с Ватиканом, который является членом 15 международных организаций, включая ВОЗ, ВТО, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

По сути, Святой престол и папа римский - уникальное явление в масштабах планеты. Укрепляя свое влияние в современном мире посредством образовательных программ, проповедей, участия в международных симпозиумах и форумах, Ватикан продвигает мирную повестку дня, осуждая конфликты и борясь с несправедливостью и угнетением. Более того, Ватикан подчеркивает необходимость поддержания глубоких отношений с другими религиями и конфессиями. В 1985 году папа Иоанн Павел II, выступая в Марокко, преимущественно мусульманской стране, призвал к миру и единству всех людей, населяющих планету, а в 2001 году совершил молитву о мире в Большой мечети Дамаска.

Благодаря уникальному дипломатическому опыту, насчитывающему полторы тысячи лет, Ватикан обладает неоспоримым влиянием и властью на лидеров по всему миру, вдохновляя их на реформы и отказ от военных действий. В сегодняшних реалиях такой подход более чем актуален.

Исключительность Святого престола как дипломатического института состоит в том, что решение самых разнообразных проблем, с которыми сталкивается современный мир, происходит бескровным путем за счет переговоров и налаживания связей. По сути, для Ватикана нет такого понятия как границы и ограничения.

Нынешний глава Святого престола Франциск продолжает дело своих предшественников, выступая в качестве посланника мира и грамотного дипломата. В самом Ватикане он считается реформатором, сумевшим адаптировать католическую церковь к требованиям современности. Франциск снискал уважение международного сообщества за верность принципам и стойкую приверженность развитию человечества в целом. Особое место в повестке нынешнего понтифика занимает вопрос развития отношений с мусульманскими странами.

В 2016 году папа Франциск посетил Азербайджан, дипломатические отношения с которым были установлены в 1992 году. Связи между Святым престолом и светской страной с преимущественно мусульманским населением активно развиваются: после визита Гейдара Алиева в Рим в 1997 году и ответного визита Иоанна Павла II в Азербайджан в 2002 году в стране было инициировано строительство церкви Непорочного зачатия. После визита Ильхама Алиева в 2020 году между сторонами было расширено соглашение о реставрации катакомб Святого Комодилла. Ватикан всегда выражал поддержку разрешению карабахского конфликта и скорейшему восстановлению азербайджанских территорий. Отношения между Ватиканом и Азербайджаном можно назвать примером межкультурного и межрелигиозного обмена, который идет на пользу обеим сторонам.

В 2019 году Франциск посетил ОАЭ, где вместе с мусульманскими, еврейскими и другими христианскими клириками призвал к прекращению насилия и преследования людей по религиозному признаку. На Аравийском полуострове папа Франциск отслужил мессу для 180 тыс. прихожан.

В 2021 году в самый разгар пандемии Франциск побывал в Ираке. Разрушенная войной страна не случайно была выбрана понтификом: он в очередной раз призвал к прекращению всех конфликтов и войн, на собственном примере показав, что для мирных устремлений нет преград. Встреча Франциска с аятоллой Али Систани продемонстрировала важность межрелигиозного диалога, а своим визитом в целом Франциск привлек внимание к проблемам страны, нуждающейся в международной помощи и поддержке.

13-15 сентября Франциск совершит свой 38-й международный визит на этот раз в Казахстан - еще одно государство с мусульманским большинством, где примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, конгрессе, который проходит раз в три года. Первый съезд состоялся в 2003 году по инициативе Нурсултана Назарбаева, которого вдохновил Всемирный день молитвы о мире в Ассизи, созванный в октябре 1986 года Иоанном Павлом II. Сам факт того, насколько тесные связи Ватикан выстраивает с мусульманскими странами означает символизирует значимость международных отношений на всех уровнях, в том числе и на религиозном.

Ватикан - мощный союзник любого государства мира, способный продвигать интересы мирным путем и обладающий возможностями разрешения конфликтов. Святой престол не боится признавать ошибки и отстаивать интересы слабых, будь то евреи во время Холокоста или сегодняшние беженцы. Франциск не страшится преодолевать препятствия на пути к примирению, даже если для этого необходимо целовать ноги национальным лидерам, как то было в 2019 году в Южном Судане.

В сегодняшнем мире, когда то и дело вспыхивают конфликты, Ватикан именно та дипломатическая сила, которая во многом обеспечивает межкультурный, межнациональный и межрелигиозный диалог, лежащий в основе процветания человеческого сообщества.