Работа мечты: пробовать конфеты за 78 тысяч долларов в год

Канадская кондитерская компания Candy Funhouse, выпускающая всё - от шоколадных батончиков до жевательной резинки и лакрицы - ищет главного кондитера на удаленную работу за 78 тысяч долларов в год. CNN пишет, что в обязанности входит ведение собраний совета по конфетам, роль главного дегустатора и "всё, что связано с весельем".

Несколько тысяч кандидатов уже откликнулось на вакансию, которая была размещена в июле, сказал генеральный директор Джамаль Хиджази. Он был удивлен количеством тематических заявок и продуманными видеороликами целых семей, предлагающих разделить дегустационные обязанности и зарплату. Хиджази понимает привлекательность этой должности: "Представьте свои лучшие воспоминания о конфетах и всё это будет у вас каждый день на работе".

Руководители компании Candy Funhouse, расположенной недалеко Торонто, четверо 20- и 30-летних братьев и сестер, которые выросли в этом районе, и чьи родители владели магазинами пончиков и местным рестораном. "Мой брат Мо основал компанию в 2018 году, а моя мать была вторым сотрудником", - сказал Хиджази, добавив, что он, младшая сестра и брат позже присоединились к фирме.

Семья надеялась выделить свою компанию от других очень успешных онлайн-конкурентов, таких как Mars, Hershey и Amazon, "странным" набором продуктов, отсутствием минимального заказа ("мы продадим один леденец") и активным продвижением в социальных сетях.

Продажи в 2021 году, существенно увеличившиеся из-за пандемии, составили чуть меньше 15 миллионов долларов. Семья сохраняет за собой 90% акций.

Компания заявила, что должность главного кондитера открыта для кандидатов в возрасте от пяти лет, хотя, вероятно, в этом случае потребуется разрешение родителей. Многие родители сняли своего ребенка, заполняющего заявление, и разместили эти ролики в интернете.

Хиджази также отметил, что сообщения в социальных сетях о том, что главный кондитер должен будет съедать 3500 конфет в месяц, неверны.