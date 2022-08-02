Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

2 авг. 21:52

Вечером 2 августа в Стамбул прибыл первый сухогруз с украинским зерном. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции.

"Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря", - приводит сообщение Минобороны ТАСС.

Как отмечается, судно бросило якорь в отведенном ему месте. Досмотр сухогруза намечен на утро 3 августа.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа.