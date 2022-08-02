В Казахстан на переговоры с потенциальными покупателями отправились 15 компаний Тюменской области

2 авг. 21:43

Во вторник, 2 августа, 15 компаний Тюменской области отправились в бизнес-миссию в Казахстан. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Организаторы поездки – центр поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и союз "Торгово-промышленная палата Тюменской области".

"В рамках бизнес-миссии планируются B2B переговоры с потенциальными покупателями и поставщиками из Казахстана, посещение палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области, свободной экономической зоны (СЭЗ) Qyzyljar в Петропавловск и СЭЗ "Астана - новый город" в Нур-Султан", – сказано в сообщении.

Визит тюменской делегации продлится до 5 августа, передает ТАСС.