Анапа стала главным южным ж/д направлением этим летом

2 авг. 23:25

Анапа стала главным южным ж/д направлением этим летомСамые популярные железнодорожные направления этого лета назвали в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", пишет ТАСС.

Чаще всего приобретаются билеты по направлению Москва - Санкт-Петербург, на него приходится 8,6% всех пассажиров. Средняя стоимость билета составляет около 3,4 тыс рублей.

Главным курортным направлением стала Анапа. На маршрут Москва - Анапа приходится 1,9% пассажиров, средний чек - 4,7 тыс рублей.

В топ-3 популярных ж/д направлений также вошел маршрут Краснодар -Адлер, его выбрали около 1,7% пассажиров, средняя стоимость билета - 1,2 тыс рублей. Популярность данного направления связана с закрытием этим летом ряда южных аэропортов.

Главными зарубежными ж/д направлениями этим летом стали Беларусь и Абхазия.