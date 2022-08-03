В Краснодаре пройдет режиссерская лаборатория, посвященная Островскому

3 авг. 3:25

Режиссерская лаборатория в честь 200-летия драматурга Александра Островского будет проходить 10 и 11 августа в Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького.

В рамках мероприятия публика увидит четыре эскиза спектаклей по произведениям Островского. После каждого показа состоится

обсуждение с профессиональными критиками и зрителями. Режиссером постановки "Свои люди – сочтемся" стал главный режиссер Краснодарского театра драмы Арсений Фогелев, "Пучину" поставила Елизавета Бондарь, режиссером спектакля "Сердце не камень" выступил Мурат Абулкатинов, "Снегурочку" поставил Артем Устинов.

Вход на показы свободный, по предварительной записи.