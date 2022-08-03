Абрау-Дюрсо примет экофестиваль "Равновесие"

3 авг. 5:45

В середине августа поклонников правильного образа жизни и ярких пейзажей ждет яркое событие - в Абрау-Дюрсо в непосредственной близости от живописного озера Абрау пройдет экофестиваль "Равновесие".

"Участие в фестивале в уникальном месте с его первозданной природой и таинственной историей станет отличной возможностью провести увлекательные, наполненные выходные 20-21 августа, обогатиться новыми знаниями и познакомиться с интересными и творческими людьми", - говорится в сообщении организаторов, передает "АиФ-Юг".

В программе фестиваля различные активности, направленные на сохранение здоровья, молодости и активного долголетия: это танцевальные практики, расслабляющие и медитативные техники, актуальные мастер-классы по борьбе с ежедневным стрессом. Преподаватели со всей России проведут авторские тренинги и мастер-классы по разнообразным практикам йоги: динамичной йоге в потоке, ом-чантингу (групповой звуковой медитации), цигуну, дыхательным техникам, снятию зажимов в теле, диафрагмальному пению и речи.

Также гости смогут поучаствовать в занятиях по йоге на сапбордах, которые пройдут в акватории озера Абрау, на территории одного из красивейших парусных клубов России - Abrau Sailing.

Участников фестиваля ждет вегетарианский, веганский и сыроедческий фудкорт, также на территории фестиваля откроется экомаркет с одеждой для занятий спортом, полезными аксессуарами, экотоварами, изделиями ручной работы и органической косметикой.