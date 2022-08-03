На Ставрополье заработает новый индустриальный парк

3 авг. 0:05

В Шпаковском округе и Минераловодском округе Ставрополья планируют создать две особые экономические зоны площадью около 1,7 тыс га, что позволит обустроить в крае новый индустриальный парк, - сообщил руководитель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"Предполагается, что здесь появятся логистически-складской комплекс, индустриальный парк, объекты торговли крупных ритейлеров и многое другое. …Уже есть предложение по строительству крупного дискаунт-центра, где свою продукцию смогут продавать местные фермеры и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство", - написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Это откроет ставропольским производителям доступ на рынки не только других регионов, но и стран, а жители Ставрополья получат максимально широкий ассортимент всевозможной продукции в минимальные сроки.

"Это гарантирует высокую конкуренцию, которая напрямую сказывается на цене продукции", - прокомментировал Полюбин.