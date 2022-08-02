Первое судно с зерном будет досмотрено 3 августа

2 авг. 20:58

В среду, 3 августа, в Стамбуле будет досмотрен первый рейс, который перевозит зерно из Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Ожидаем, что судно причалит и будет проинспектировано ООН, Турцией, Россией и Украиной завтра", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа. Его прибытие в акваторию порта Стамбула запланировано на 2 августа.