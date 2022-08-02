Байден сдал еще один положительный тест на COVID-19

2 авг. 20:49

Утром 2 августа президент США Джо Байден сдал еще один тест на коронавирус COVID-19. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кэвин О'Коннор.



По его словам, результате теста оказался положительным.



О'Коннор также отметил, что глава Белого дома чувствует нормально, но при этом немного возобновился кашель. "У него нет температуры и бодрое состояние духа", - добавил он.



Помимо этого, врач президента США обратил внимание на то, что легкие Байдена чисты. "Уровень кислорода в крови в норме, пульс и давление также в порядке", - цитирует его РИА Новости.



