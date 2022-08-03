"Красные поляны" в "Космосе"

3 авг. 3:00

Вчера в московском кинотеатре "Космос" состоялся показ фильма "Красные поляны", снятого в 1966 году режиссером Эмилем Лотяну.

… Знойное солнце выжгло пастбища одного из молдавских колхозов. Чтобы спасти овец, чабаны предлагают перегнать их на Красные поляны. Далек путь к Красным полянам, куда отправляются вместе с чабанами корреспондент Андрей и дочь чабана Илуцэ — Иоанна…

"Те, кто не пришел сегодня в кинозал, пожалеют, что не посмотрят этот фильм, потому что он действительно очень хороший. Не только потому, что это была одна из первых картин Эмиля Лотяну, которого потом забрала Москва, и он лучшие свои фильмы снимал уже на ”Мосфильме”. Это была дебютная роль Светланы Тома, которую тоже забрала Москва, и она блистала уже здесь, - заявил посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий. - Надеюсь, вы получите наслаждение от этого фильма, потому что он показывает нашу прекрасную жизнь, которая была очень давно. Мы по ней скучаем. Этот фильм о любви, которая спасет мир. Мы находимся на проспекте Мира. Цицерон говорил, когда пушки гремят, музы молчат, но я хочу сказать, что тогда, когда он говорил, музы кино не было. Хочу, чтобы муза кино принесла нам любовь, которую вы видите в этом фильме, отлично сыгранную Светланой Тома, принесла нам мир".

Показ состоялся в рамках кинофорума "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященного столетию образования СССР. Цель форума, организованного "Москино", - развитие межнационального и межкультурного взаимодействия республик бывшего СССР, знакомство зрителей с лучшими фильмами советского периода, возрождение роли кино в формировании личности.

Советская, молдавская, российская актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Тома рассказала, что снималась в фильме, когда только окончила школу и приехала в Кишинев поступать в университет на юрфак: "Случайное знакомство с режиссером Лотяну и Михаилом Христофоровичем Бадиковым, вторым режиссером и актером, на троллейбусной остановке перевернуло мою жизнь. Это вторая картина режиссера Лотяну. Первая картина была ”Ждите нас на рассвете”, но ее тема была революционная, несколько пафосная, она не прозвучала. А с картины ”Красные поляны” Лотяну начинается как режиссер поэтически-романтического кинематографа".

Генеральный директор "Москино", продюсер и киновед Наталья Мокрицкая рассказала, что она сама родом из Кишинева, поэтому для нее особенно волнительно представлять молдавскую кинематографию: "”Молдова-фильм” - одна из самых любимых среди советских кинематографистов студий. Кроме того, что она находится на лучшей земле мира для меня, в Молдавии, где самое лучшее вино, самые лучшие фрукты, самые красивые девушки. Советские кинематографисты любили работать на ”Молдова-фильме” еще и потому, что там были самые добрые и самые ответственные люди. На ”Молдове-фильм” был один из лучших цехов обработки пленки. Там была самая хорошая родниковая вода, а для пленки это было идеально. 65-миллиметровую пленку нужно было промывать в большом количестве воды. Тогда с Одесской киностудии, со студии имени Довженко привозили огромное количество материалов, чтобы проявлять пленку именно на ”Молдове-фильм”. Студия была образована в 1957 году, и уже в 1961 году на ней был снят шедевр авторского советского кино Михаила Калика ”Человек идет за солнцем”. Вообще в Молдавии работали очень хорошие режиссеры: Михаил Калик, Вадим Дербенёв, и, конечно же, Эмиль Лотяну, который являет собой славу советского и мирового кино".

Среди организаторов и партнеров проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ”Кинофест”, ”Московское кино”, Музей кино, музейно-выставочный центр Росизо. Информационные партнеры - ”Вестник Кавказа”, ”Вести FM”, агентство городских новостей ”Москва”, KUDAGO, ”Индустрия кино” и радио ”Культура”.