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Минобороны Тайваня подготовилось к чрезвычайным угрозам

Минобороны Тайваня подготовилось к чрезвычайным угрозам

Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз, информирует Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на ведомство.

"Вооруженные силы тщательно подготовили различные планы для реагирования на чрезвычайные угрозы, в зависимости от ситуации и сведений о противнике направят соответствующие военные силы для защиты национальной безопасности", - приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что армия Китая начнет во вторник вечером серию военных операций вокруг Тайваня на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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