Минобороны Тайваня подготовилось к чрезвычайным угрозам

2 авг. 21:00

Минобороны Тайваня подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз, информирует Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на ведомство.

"Вооруженные силы тщательно подготовили различные планы для реагирования на чрезвычайные угрозы, в зависимости от ситуации и сведений о противнике направят соответствующие военные силы для защиты национальной безопасности", - приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что армия Китая начнет во вторник вечером серию военных операций вокруг Тайваня на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.