Махачев отправился в горы Дагестана для подготовки к бою за титул чемпиона UFC

2 авг. 20:36

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев начал подготовку в горах Дагестана к бою за титул чемпиона UFC. Об этом сообщили сегодня в команде спортсмена.

Как отмечается, в настоящее время Ислам тренируется в Сильди.

"Ислам начал подготовку к бою против Оливейры. Сейчас команда тренируется в Сильди, они там проведут еще неделю", - приводит ТАСС слова собеседника.

Напомним, бой Ислама Махачева против бразильца Чарльза Оливейры за титул чемпиона UFC в легком весе состоится на турнире в Абу-Даби 22 октября 2022 года.