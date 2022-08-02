В центре Тбилиси ограничат движение транспорта на неопределенный срок

2 авг. 19:55

В центре Тбилиси временно ограничат движение автротранспорта с площади Авлабари до поворота улицы Телави. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.

В рамках ремонтных работ, проходящих на проспекте царицы Кетеван, движение на данном участке дороги будет ограничено в двустороннем режиме с 23:00 3 августа. Передвижение будет возможно с площади Авлабари через улицу Цурцумия, на улицу Зурабишвили и с улицы Телави - в направлении улицы Бочорма двустороннем порядке.

"Как вы знаете, идет обновление-реабилитация проспекта царицы Кетеван. Подземные коммуникации заменены. Начинаются работы, предусмотренные последним этапом проекта", - цитирует градоначальника "Sputnik Грузия".

При этом он не уточнил, как ограничения на движение в центре столицы будут отменены.